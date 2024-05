Partie de pêche… pour le plaisir !

Première touche et un des premiers de la saison pour Thierry Delavault, cette pêche lui avait bien manqué. Il va passer toute la journée sur le Cher avec son ami Dominique Chantebel, sur un autre bateau. Une pêche dynamique, l'hameçon est relancé toutes les 30 secondes pour donner vie à ce leurre en plastique, au bout de la canne, en forme de petit poisson. Au tour de Dominique d'attraper un brochet. Le sien est plus gros, 83 centimètres. Une très belle prise, Dominique préfère le relâcher. Pourtant, il aurait pu garder ce poisson. Seuls les brochets les plus jeunes ne doivent pas être prélevés, c'est ce que nous explique un peu plus loin Aurélien Bonnet, garde-pêche. "60 centimètres, c'est la taille minimale de capture. À cette taille-là, on va dire qu'on assure au moins un cycle de reproduction par rapport à l'espèce", nous a-t-il expliqué. La pêche au brochet, un loisir bien encadré et populaire. Ce loisir est également très apprécié par les plus jeunes. Dans ce département, 22 000 pêcheurs et les trois-quarts se passionnent pour le brochet. TF1 | Reportage M. Rio, C. Sebire