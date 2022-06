Partir moins loin : le succès des vacances à la ferme

C'est un spectacle quotidien au pied de leurs chambres. Ce groupe d'amis de la Creuse est venu passer la semaine dans cette ferme du Jura. Plus qu'un séjour au grand air, les vacances à la ferme sont une expérience. Leurs hôtes sont cette famille d'éleveurs qui font découvrir leur quotidien. Aline Burri accueille depuis plus de 20 ans des visiteurs dans sa ferme qui logent dans ces chalets juste à côté. Les plus curieux sont les enfants qui s'essayent à la traite. Depuis deux ans, les voyageurs sont de plus en plus nombreux à choisir ce type de séjour. Le Jura est l'une des destinations les plus prisées, des envies de grands espaces après le confinement. Aline Burri explique : "les gens qui viennent chez nous, ce qu'ils veulent, c'est la nature, la verdure". Madeleine et sa famille sont venues d'Alsace pour découvrir cette région. Attirée par le prix, 490 euros la semaine de location, c'est surtout la découverte d'un autre monde qu'elle retiendra. Avoir de bons produits sur place, c'est aussi ça, l'avantage des vacances à la ferme. TF1 | Reportage E. Payro, H. Lévêque, G. Martin