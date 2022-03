Partir ou rester, le dilemme des entreprises françaises en Russie

Cela faisait déjà plusieurs semaines que l'immense usine Renault en banlieue de Moscou tournait au ralenti faute de pièces. Mais ce jeudi matin, les employés ont appris que le groupe français allait suspendre la production. Il est à noter que 1 800 salariés produisaient ici les modèles Duster et Captur. Ils sont tous vendus en Russie sous la marque Renault. Avec plus 100 000 véhicules par an durant les bonnes années, c'est est un marché considérable pour l’entreprise française. Pour le groupe Renault qui est aussi actionnaire de la marque Lada, la décision de se désengager de ce marché risque d’être extrêmement longue et extrêmement coûteuse. Pourtant, d’autres groupes français ont choisi de rester en Russie. C’est notamment le cas des enseignes du groupe nordiste Mulliez avec Leroy Merlin, Auchan et Décathlon. En effet, plus de 400 magasins en tout étaient ouverts ce jeudi matin. Sous forte pression de l’opinion publique en Hexagone, ces entreprises assurent qu’elles veulent surtout pouvoir continuer à payer leurs employés russes. TF1 | Reportage M. De Chevigny, C. Moutot