Partir ou rester : quelle ambiance sur l’Île de Ré en cette fin de week-end de Pâques ?

Encore quelques heures de liberté pour contempler une dernière fois la beauté de l'Île de Ré. Un grand bol d'air avant la fin du week-end de Pâques et de regagner sa région de confinement. "Nous serons à la maison à 19 heures. Nous profitons juste de cette ouverture de dernier week-end", lance un vacancier. Au Bois-Plage-en-Ré, un camping affichait complet samedi et dimanche. Mais ce lundi matin, les allées sont beaucoup plus calmes. Certains vacanciers ont bouclé leurs valises. Il est temps de rentrer dans les Deux-Sèvres, mais avec le cœur un peu lourd. "Je suis en vacances jusqu'au 15 avril. C'est dommage", confie l'un d'eux. "On aurait pu rester quelques jours de plus si on avait la possibilité", dit un autre. Certains s'en vont, mais d'autres vont arriver. Thomas Lacombe, gérant de la conciergerie "Auguste", s'apprête à accueillir une famille de quatre personnes venue de la région parisienne. Celle-ci restera confiner quatre semaines sur l'Île de Ré. Partir et se confiner ailleurs ou rester chez soi, on a encore quelques petites heures pour trancher.