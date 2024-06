Partis, personnalités... la campagne est lancée

Ce sera une course de vitesse. Plus que treize jours de campagne, mais toujours pas d'affiche sur les panneaux électoraux. Et vous semblez un peu déboussolés ! Depuis, les partis ont désigné leurs candidats. On distingue trois blocs principaux : à gauche, le nouveau Front populaire investit 548 candidats en métropole, le camp présidentiel 489, le Rassemblement national environ 500 auxquels il faut ajouter 62 candidats issus de l'alliance avec Les Républicains d'Eric Ciotti. Opposé à cet accord, Les Républicains anti-RN présenteront, eux aussi, 400 candidats. Une famille coupée en deux, et donc deux communiqués publiés dimanche soir avec le même en-tête LR. L'un est signé Eric Ciotti, l'autre est porté par la direction provisoire. Au gouvernement, 24 ministres sont candidats, c'est plus qu'en 2022. Parmi eux, on retrouve le Premier ministre, mais aussi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ou encore la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Dans des dizaines de circonscriptions, le camp présidentiel ne présente pas de candidat dans l'espoir de contrer le RN ou la gauche. TF1 | Reportage L. Attal, T. Petit