Pas assez de pommes moches : les compotes plus chères

Elles font le bonheur des petits comme des grands. Les compotes devraient voir leurs prix augmenter l'an prochain, et cela ne réjouit pas les consommateurs : "c'est pour ma petite fille que je les achète. Si c'est trop cher, je n'en prendrai plus", "on en mangera moins. L'inflation est là, on fait attention à notre porte-monnaie". Pourquoi les prix augmentent ? La raison se trouve dans les vergers. La récolte est exceptionnelle. Les pommes sont plus belles. Par an, en moyenne, cet arboriculteur produit 2 500 tonnes de pommes. Cette année, la météo a été clémente, les récoltes sont bonnes. Cette cueillette de bonne qualité n'arrange pas le marché de la compote, car la plupart des pommes seront commercialisées dans les rayons frais. Les industriels s'attendent à une baisse de production. Ils n'auront pas d'autre choix que de le répercuter sur les prix. La saison des récoltes est loin d'être terminée. Si les prix devraient augmenter l'an prochain, il est encore trop tôt pour savoir de combien. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos, X. Thoby