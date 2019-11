Pas d'accès à Internet ni au téléphone fixe à Bidon

Depuis le début de l'année 2019, la commune de Bidon, en Ardèche, n'a plus accès à Internet. La ligne de téléphone fixe est également coupée. Pour cause : six kilomètres de câbles sont défectueux et l'opérateur n'envisage pas encore de faire des réparations. Ainsi, le maire a décidé de ne plus assurer les tâches administratives. Une situation qui n'arrange pas les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.