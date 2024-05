Pas de babages à l'arrivée, quelle indemnisation ? Le 13H à vos côtés

Suzane a mis neuf jours pour récupérer sa valise et chiffre son préjudice à 600 euros. La compagnie qu'elle a empruntée fait partie de l'Union européenne, donc, c'est la convention de Montréal qui est applicable. L'article 19 est très clair, la compagnie aérienne est "responsable du dommage survenu en cas de retard de bagages". Si vous ne voyez pas arriver votre bagage, rendez-vous au comptoir de bagages du service de l'aéroport, ou alors, adressez-vous au guichet de la compagnie. Il faut absolument signaler ce retard de bagage et obtenir ce qu'on appelle un "numéro d'identification". Vous avez 21 jours pour adresser une réclamation écrite à la compagnie aérienne. Dans cette dernière, chiffrez votre préjudice. Vous avez le droit, dit la loi, d'acheter des produits de première nécessité pendant toute la période d'absence de votre bagage. Attention, le montant total de vos dépenses doit être raisonnable, il ne s'agit pas de refaire toute sa garde-robe avec des vêtements de luxe. Dans tous les cas, il faut impérativement conserver les factures et les transmettre à la compagnie aérienne. T. Coiffier