Pas-de-Calais : Bel élan de solidarité pour Victoire, fillette polyhandicapée

Quelques fois, il y a des victoires plus belles que d’autres. Celle de la petite fille polyhandicapée, Victoire Lelieur, c’est une voiture. Elle peut désormais se déplacer dans un véhicule totalement aménagé. La voiture a coûté cher, 50 000 euros, financée par les dons. Cette histoire a été diffusée dans le Journal de 13h, en mars de l’année dernière. À l’époque, il s’agissait simplement de souligner l’initiative du club de foot du village. À ce moment-là, ils utilisaient leur vieux véhicule pour transporter Victoire. Et ils s’abîmaient la santé, un peu plus chaque jour. Les parents de Victoire ne sont pas très riches. Ils n’imaginaient pas pouvoir financer les équipements. Dans les minutes qui ont suivi la diffusion du reportage, les dons ont afflué de tout le pays. C’est un incroyable élan de générosité, qui a beaucoup ému dans le petit village de Bonningues-lès-Ardres (Pas-de-Calais). Le soutien fait du bien, surtout lorsque l’on voit concrètement à quoi servent les dons. Cela ne va pas enlever le handicap de Victoire, mais améliore un peu la vie. Tout simplement, on vous dit, "merci !". TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette