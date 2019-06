Pas-de-Calais : Chantal enflamme son public

La Fête de la musique va être célébrée le 21 juin 2019. Pour cette occasion, notre équipe a produit une série de reportages consacrés à des chanteurs dans des régions. Dans le Pas-de-Calais, Chantal Milley n'en a pas fini avec la musique après 50 ans de carrière. Amoureuse de la variété, elle chante et danse dans des petits cafés ou des maisons de retraite comme à ses 20 ans. Son public, qui écoute avec émotion, se sent emporter par sa voix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.