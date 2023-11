Pas-de-Calais inondé : ils ne veulent plus vivre ici

Stéphane revient chez lui, dans le petit village d'Aix-en-Ergny (Pas-de-Calais). A l'intérieur de sa maison, il n'y a que de la boue. Tout est sens dessus dessous. Ici, il y a eu un mètre d'eau et Stéphane vient de prendre une décision radicale : "tout est en train de moisir, tout pourrit. J'ai juste envie de la raser la maison. Je n'habiterai plus dedans, c'est fini". La vie de Stéphane a totalement basculé depuis les premières inondations il y a deux semaines. Dans le village de Bourthes (Pas-de-Calais), l'eau n'est pas partie. La route est encore une rivière ce mardi matin. Patricia et son mari habitent là et ils se posent beaucoup de questions. Ils devaient faire construire deux petites maisons au bord de la location pour améliorer la retraite, mais le chantier est arrêté. "Tout est remis en question", confie Patricia. La grande majorité des gens envisagent de rester chez eux. Comment tout quitter ? Financièrement, c'est quasiment impossible. "On ne sait pas quoi penser", déplore un homme. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette