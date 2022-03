Pas-de-Calais, le repaire des amoureux du billard

Ils sont quasiment infaillibles, d’une précision hors-norme. Alexis Klinka, champion d’Europe junior, affronte Paul, champion du monde en billard. Ces deux-là ont plutôt l’habitude des grandes salles. Ils se retrouvent ce mardi dans un bar, et cela change tout. C’est un étonnant contraste. Ce bar d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) accueille, tous les mardis, des joueurs de haut vol. Croque-monsieur et bière à la main, les spectateurs n’en loupent aucune miette. Celui qui a eu l’idée de ce tournoi est Christophe Lambert, champion du monde et numéro un français de billard anglais. Dans son domaine, c’est un virtuose. Christophe s’est installé à Hénin-Beaumont en plein Covid, au moment où les grandes compétitions étaient annulées. Ce tournoi dans un bar permet de maintenir le niveau, avec un brin de nostalgie. Son idée lui réussit, car il est finalement le grand gagnant du tournoi. Et déjà, il réfléchit à renouveler l’expérience, au grand bonheur des habitants conquis par leur talent. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette