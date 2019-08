Pas-de-Calais : les habitants d'une tour relogés à cause de l'insécurité

Le maire PCF d'Avion, dans le Pas-de-Calais, a décidé de faire déménager près de 40 locataires d'une tour HLM. Face aux risques d'incendies, aux actes de vandalisme et aux agressions, la sécurité des habitants ne peut plus être assurée. Pour la troisième fois en quelques semaines, un incendie a eu lieu dans la tour des Frênes dans la nuit du 22 août 2019. Construite dans les années 60, elle est devenue ces dernières années le repaire d'une bande de voyous. Chaque nuit, des actes de délinquance s'y produisent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.