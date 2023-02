Pas de débroussaillage, pas de pompiers !

Les pompiers demandent aux habitants de débroussailler leur propriété en ce début de mois de février. Sans cela, ils craignent de ne pas pouvoir intervenir partout. Ils ne veulent pas revivre le même été que l'an dernier. Plus de 60 hectares ont été dévastés par les incendies, l'équivalent de trois fois la ville de Marseille. Du jamais-vu depuis quinze ans. Deux fois par an, Sylvain, débroussailleuse à la main, entretient ses deux hectares de terrain. S'il se montre aussi prudent, c'est parce qu'il y a un an et demi, il a côtoyé les flammes de très près. Au mois d'août 2021, un incendie ravage toute une partie du massif des Maures. Au total, 7 000 hectares et une trentaine de maisons sont parties en fumée. Aujourd'hui selon les pompiers, ces dégâts auraient pu être limités. Alors, ils en appellent à la responsabilité des particuliers. Le débroussaillement sauve des vies, car l'incendie avait causé la mort de deux personnes dans le Var. Les habitants restent marqués par ce drame. Dans les zones exposées aux incendies, les communes peuvent déjà verbaliser les récalcitrants aux débroussaillements, jusqu'à 30 euros par mètre carré non-entretenu. TF1 | Reportage E. Binet, H. P. Amar, M. Jit