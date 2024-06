Pas de fausse note pour le karaoké

C'est un soir de semaine plus animé que d'habitude. Au micro, Luisa se prend pour Dalida. Comme les autres fans de karaoké, elle y met tout son cœur. Pour remplacer Indochine, certaines vont devoir encore s'entraîner. Pourtant, fini l'image ringarde des soirées karaoké. Autre bar avec un concept pour les apprenties chanteuses mal à l'aise sur scène. Le karaoké attire un nouveau public, ce groupe de trentenaires donne de la voix pour la première fois. Elles ont loué une salle privatisée et complètement insonorisée, comme celle-ci. Ces karaoké box se multiplient dans les grandes villes. Comptez jusqu'à 90 euros pour une heure de chant en total lâcher-prise. D'ailleurs, les plus jeunes perpétuent la tradition. Sur les réseaux sociaux, ils partagent leurs vibratos et leurs chansons préférées. Depuis dix ans, ce groupe d'amis se passionne pour le karaoké. Popularisé au Japon dans les années 70, ce loisir a encore de beaux jours devant lui et tant pis pour les fausses notes. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly