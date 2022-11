Pas de gel dans le village le plus froid de France

À Mouthe, il n'a jamais fait aussi chaud en cette saison. Il n'y a pas de neige ni de gelée, c'est une première en 140 ans. Selon une passante, on se serait cru au mois d'août presque, tellement les températures étaient douces même le matin. Une douceur exceptionnelle pour cette commune considérée comme la plus froide de l'Hexagone. Située, dans une vallée où le froid stagne, les températures y sont souvent négatives. "D'habitude, on est plutôt sur la neige à cette période, des gelées matinales." En effets, ce sont des températures exceptionnelles, à tel point que la boulangerie n'a toujours pas eu à allumer son chauffage. Pas besoin non plus de vêtements chauds. Les touristes belges sont habitués des randonnées dans la région et pour la première fois, ils ont laissé les manteaux à la taille. Si certains profitent de l'été indien, d'autres sont bien plus inquiets. "On ressent quand le réchauffement climatique" nous confie une habitante. Il faudra encore attendre quelques jours pour voir l'hiver arriver. Les températures devraient baisser dès la fin de la semaine. TF1 | Reportage C. Eckesley, G Martin