Pas de masque et des contaminations en baisse : la Suède, un cas à part

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement suédois n'a imposé aucun confinement. Que ce soit dans les rues, les écoles ou encore les restaurants, il est difficile voire impossible de voir des visages masqués. Pourtant, le pays est l'un des plus touchés au monde avec près de 6 000 morts. Sur place, c'est plutôt la distanciation sociale qui prône. Cette décision des autorités sanitaires suédoises ne fait pourtant pas l'unanimité.