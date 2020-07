Pas de masque gratuit pour tout le monde : les réactions des députés aux propos d'Emmanuel Macron

Alors que le masque devient obligatoire dans tous les lieux publics clos, Emmanuel Macron a fait savoir que l'État ne peut pas en offrir à tout le monde. Une annonce qui a fait réagir bon nombre de députés. Selon l'élu PS Boris Vallaud, il s'agit d'une protection pour tous. La gratuité des masques est donc de mise. C'est également l'avis du député MoDem Erwan Balanant et celui de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.