Pas de Noël pour les châteaux de la Loire

Cheverny (Loir-et-Cher) célèbre Noël depuis 25 ans. Pour la première fois cette année, le château reste fermé pendant les vacances. Les propriétaires se sentent consternés de n'avoir que pour eux leurs décorations. Convaincus de pouvoir accueillir le public en toute sécurité, ils espéraient une réouverture. "Je ne vois pas en quoi la visite d'un monument historique est un risque", se demande Charles-Antoine de Vibraye, propriétaire du lieu. Avec des décorations inédites et une table couverte de gourmandises, le château voulait offrir du rêve aux visiteurs. Partout dans le Val de Loire, les châteaux étaient prêts à célébrer Noël avec un programme parfois plus modeste que les autres années et en maintenant un strict protocole sanitaire. Au château d'Amboise, personne ne pourra donc admirer la fameuse crèche napolitaine. Chaque période de confinement est une perte financière. "Là, nous allons perdre 35 000 visiteurs environ et ça représente à peu près 500 000 euros", estime Marc Métay, directeur du château d'Amboise. La date de réouverture de ces lieux d'histoire et de culture doit être annoncée le 7 janvier 2021.