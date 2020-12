Pas de Noël sans chant de Noël

En cette période, on a l'habitude d'entendre plusieurs chants de Noël. Cependant, il y en a un qui sort vraiment du lot : "Petit papa Noël". La chanson est connue par cœur alors qu'elle a plus de 70 ans. Le morceau d'origine date de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, le jeune acteur Tino Rossi l'interprète dans le film intitulé "Destins". Le tube passe inaperçu puis triomphe deux ans plus tard. Depuis, Tino Rossi devient le chanteur préféré des émissions de télévision à Noël. Le chanteur corse devient immédiatement disque d'or et la chanson est reprise par les plus grands, comme Mireille Mathieu. Aujourd'hui encore, le single est en tête des ventes. Dans les magasins, il est proposé en vinyle et en multiples CD. Le morceau est toujours d'actualité et se trouve dans toutes les compilations de Noël. En effet, la jeune génération s'approprie la chanson comme Kendji Girac. Il chante à son tour le plus grand tube de Noël.