Pas de rentrée scolaire après la détection de cas de variant sud-africain à Chambourcy

Pas un cri d'enfant dans les couloirs. Il n'y a également personne à la sortie des écoles, des collèges et des lycées. La rentrée prévue ce lundi matin n'a pas eu lieu à Chambourcy (Yvelines). Elle a été décalée d'une semaine après la découverte d'au moins treize cas du variant sud-africain. Laura Chenier est mère de deux enfants. Ce matin, pas d'école pour son petit Raphaël. Son enseignante est atteinte du Covid. Pas de crèche non plus pour Emma. Pour apaiser les inquiétudes et identifier les personnes à risques, une campagne de test massive a été mise en place à Chambourcy durant le week-end. Selon Pierre Morange, maire de la ville, un quart de la population s'est porté volontaire pour le dépistage. "Il importe que ce dépistage de masse ne se résume pas uniquement à la commune de Chambourcy et ses quelque 6 000 habitants", a-t-il ajouté. En attendant la rentrée, toutes les écoles ont été désinfectées. Des réunions de suivis pédagogiques ont lieu pour éviter le décrochage scolaire. Les résultats des tests seront connus mardi. Par la suite, une nouvelle stratégie sanitaire sera dévoilée dans la semaine.