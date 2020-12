Pas de ski en Suisse : comment les stations françaises réagissent aux menaces de Macron

Pour les vacances de Noël, les stations de ski de l'Hexagone auront le droit de rouvrir, mais les remontées mécaniques, et en l'occurrence skier, seront interdites. Une décision du gouvernement que ni les professionnels du secteur ni les amateurs de ce sport d'hiver ne comprennent. Ils sont ainsi nombreux à se mobiliser pour demander l'autorisation. C'est le cas notamment en Savoie et en Isère. Alors qu'à l'étranger, entre autres en Suisse et en Autriche, le ski est autorisé, Emmanuel Macron a évoqué mardi "des mesures restrictives et dissuasives" pour les Français qui veulent s'y rendre. Le gouvernement envisage des contrôles, des amendes et un isolement de sept jours pour les contrevenants. Pour les habitants de Châtel, un village de la Haute-Savoie situé à seulement deux kilomètres de la frontière suisse, c'est une atteinte à la liberté. La situation a réveillé l'esprit de résistance des Haut-Savoyards. Ces derniers ont affiché leur solidarité à leur voisin en affichant le drapeau suisse sur la façade de la mairie. D'ailleurs, de l'autre côté de la frontière, ils sont prêts à accueillir les Français.