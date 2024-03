Pas de téléphone au menu

À peine arrivé, le téléphone est sous le verrou. L'objectif est d'inciter les clients à se déconnecter de leurs téléphones en échange de crédits de jeu à dépenser dans le casino après le repas. Ce soir-là, tout le monde a joué le jeu. Le concept plaît, certains en redemandent déjà. Selon Anselme, le serveur, un couple est venu et a dit : "Ça nous a fait un bien fou de ne pas toucher à notre téléphone... on a vraiment pu échanger". L'idée vient tout simplement d'un constat. "Pourquoi pas essayer un peu d'éveiller les consciences, ce n'est pas du tout pour donner des leçons de moral", affirme Jérôme Duverger, directeur du Casino de Royat-Chamalières (Puy-de-Dôme). En effet, au restaurant, difficile de se passer de nos smartphones. Le téléphone sonne et s'allume à chaque notification. En moyenne, nous en recevons 250 par jour, de quoi venir perturber notre concentration. Interdire le téléphone pour profiter de l'instant présent, un défi de taille pour notre équipe ce midi-là. TF1 | Reportage C. Emeriau, P. Delannes, M. Pourchet