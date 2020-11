Pas de télésièges à Noël : un énorme coup dur pour les stations de ski

Pour les professionnels de la station d'Ax-les-Thermes (Ariège), faire une croix sur le ski est un vrai coup dur. "Franchement, ça a été une surprise. C'est un traumatisme pour le personnel parce que les stations se sont préparées depuis six mois pour ouvrir à Noël", a affirmé Jacques Galès, directeur des pistes. D'autant plus que les fêtes de fin d'année sont une période indispensable dans la station familiale. D'après la directrice d'exploitation, Delphine Billat, la station va perdre plus de 20% de son chiffre d'affaires. Entre les pisteurs, les conducteurs de remontées mécaniques ou encore les loueurs de skis, ce sont plus de 250 saisonniers qui ne pourront pas travailler pendant les fêtes. À l'école du ski français, Stéphane Faubert, directeur de l'ESF, s'inquiète pour les moniteurs. Selon lui, "certains ne peuvent prétendre qu'aux aides de l'Etat". Dans la station des Pyrénées, les professionnels avaient travaillé sur un protocole sanitaire important. Pour eux, c'est la douche froide. Ils s'interrogent sur le report de l'ouverture et s'inquiètent désormais d'une possible concurrence des stations voisines en Espagne ou à Andorre.