Pas de train pour Nice ce week-end, tout le monde descend à Marseille

Les voyageurs ont dû s'adapter : "on a dû prendre un train de nuit 24 heures à l'avance parce qu'il n'y en aurait pas demain soir, et la semaine prochaine, on doit prendre un FlixBus pour aller à Marseille, pour remonter à Rouen", "nous, on rentre le vendredi au lieu de samedi ou dimanche, on aurait bien aimé profiter d'une semaine complète au moins". Dans un communiqué, la SNCF explique justement que c'est pour "limiter la gêne des voyageurs" qu'elle met à profit cet intervalle entre les départs et les retours de week-end. Les travaux en gare d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) doivent se faire pendant 56 heures sans interruption. Impossible de les réaliser en semaine, ce serait trop pénalisant pour ceux qui utilisent le TER au quotidien. Les voyageurs ont été prévenus bien en avance. Si vous rêvez d'un voyage de dernière minute entre Paris et Nice ce week-end, un seul trajet vous est proposé. Il durera 13h54 et vous fera passer par Vintimille et Milan pour rejoindre Paris en fin de journée. Le trafic des TGV entre Marseille et Nice s’interrompra cette nuit pour reprendre lundi matin, à huit heures. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde