Pas de visa, pas de généraliste dans ce désert médical

Dans cette maison médicale, il n'y a plus de médecin. Depuis, Monsieur le maire se bat pour remplacer le médecin qui est parti sans préavis. Il a tout tenté auprès de l'agence régionale de santé. Il a même écrit au ministre, mais il se heurte à un mur administratif qui le met en colère. "On se sent, mais vraiment abandonné, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réponse", confie Alain Iches. Il a pourtant trouvé la solution. Un couple de médecins algériens qui ne demande qu'à venir s'installer à Parisot (Tarn-et-Garonne) pour exercer. Ce lundi matin, il fait le point avec le docteur Amine Kaci qui se trouve à Alger. C'est justement ce visa demandé au mois de mai qui n'est toujours pas délivré. Le docteur ne s'attendait pas à une telle lenteur de l'administration française. Les 600 habitants de la commune s'impatientent. Le village a toujours eu son médecin. Certains ont dû faire 25 ou 30 kilomètres pour en trouver un nouveau. D'autres n'en ont toujours pas. Entre Parisot et les communes avoisinantes, 2 000 patients attendent le nouveau médecin. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe