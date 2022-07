Pas d'eau au robinet dans ce village de Chartreuse

C'est un geste simple mais que certains habitants du village ne pouvaient plus faire depuis mardi. Une coupure d'eau a touché la commune à cause de la sècheresse. La source qui alimente Miribel-les-Echelles se tarit. Il a fallu que des camions-citernes viennent remplir le réservoir d'eau qui alimente le village. Il est désormais sous bonne surveillance car l'été n'est évidemment pas fini, et on n'attend pas de pluie dans les quinze jours à venir. "Ça nous a permis de relever comme il faut le niveau du réservoir et surtout d'être en capacité de renvoyer de l'eau pour les habitants et d'être en sécurité par rapport aux risques d'incendies", explique Bruno Guiol, adjoint à la voirie et aux bâtiments. Sans eau, toute la vie du village est bouleversée. Un arrêté municipal a été pris. Il est désormais interdit d'arroser son jardin avec l'eau du robinet, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. Pire, les commerces risquent de ne plus pouvoir fonctionner normalement, car sans eau, plus de pain. Les 1 800 habitants scrutent le ciel. Dans cette zone de montagne, on attend encore plus de 30 degrés cet après-midi. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel