Pas d’omelette sans casser 15 000 œufs !

C'est une omelette qui se partage entre 6 000 gourmands. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, beaucoup d’œufs. Attention aux coquilles, chacun a sa technique. Ils sont ensuite fouettés et assaisonnés. A Bessières (Haute-Garonne), cette tradition dure depuis 51 ans. Elle est menée par la Confrérie des Chevaliers de l'Omelette, certains sont belges, américains et canadiens : "On fait le voyage exprès, et c'est pour le plaisir de retrouver la bonne omelette française" ; "Nous, on se rassemble tous et on fait la fête". Selon la légende, Napoléon serait à l'origine de cette grande fête. David Paludetto, premier grand maître, raconte : "Il est passé à Bessières, il avait un petit creux et on lui a fait une omelette. Depuis, on fait toujours des omelettes". Dans cette poêle de quatre mètres de diamètre et 850 kilos, il faut compter sur la force des chevaliers. Après la dégustation gratuite, les habitants vont encore profiter de la fête toute l'après-midi. TF1 | Reportage C. Gerbelot, J.M. Lucas