Pas facile de trouver le carburant le moins cher

Ce mardi matin, devant une station essence, on a observé une file de voitures qui perturbe même la circulation. L'attente est longue en ce moment pour faire son plein. Partout dans l'Hexagone, les réserves en carburant sont vides dans plusieurs stations. Cela s'explique par la baisse des prix. Certaines enseignes proposent effectivement une réduction de 20 centimes, en plus de celle mise en place par l’État jusqu'au 31 octobre prochain. Elles sont donc prises d'assaut. Et c'est une mauvaise surprise pour certains automobilistes. Pour éviter la pénurie, certains gérants anticipent et rationnent à 40 euros le plein. Toutefois, trouver de l'essence devient compliqué depuis quelques semaines. Et cela énerve les automobilistes. Aujourd’hui, les stations les moins chères sont souvent fermées. En attendant le réapprovisionnement, les réductions des enseignes et de l’État maintiendront des prix bas jusqu'à la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. TF1 | Reportage I. Blonz, C. Hanesse