Pas le moment de tomber malade !

Dans une pharmacie nantaise, la grève des médecins généralistes est dans tous les esprits, avec des habitants partagés entre inquiétude et résignation. Les pharmaciens tentent de satisfaire tout le monde, y compris les patients qui ne peuvent plus renouveler leurs ordonnances, faute de médecins. Dans le Nord de l'Hexagone, l'heure est aussi souvent au système D quand il faut trouver un médecin le plus vite possible. Une mère de famille s'est résignée à contacter SOS Médecins pour soigner son bébé. "On a contacté beaucoup de médecins, ils étaient tous pleins. Donc on nous a dit qu'on n'était pas prioritaires, alors qu'on a un bébé", rapporte-t-elle. La grève n'épargne pas non plus SOS Médecins. Ses membres se disent souvent désemparés face à l'afflux de patients. "On voit à peu près 500 patients par jour", affirme le docteur Serge Bomoko. La grève a d'ores et déjà un impact concret sur les SAMU, qui sont pourtant souvent déjà débordés. La situation a peu de chances de s'améliorer. La grève doit se poursuivre au moins jusqu'au 2 janvier. TF1 | Reportage G. Brenier, N. Hesse, M. Debut