"Pas le moment que les grands-parents accompagnent les enfants à l'école" : la réaction des intéressés

Avec la rentrée qui se profile, les conseils de Jean Castex de limiter les contacts avec leurs petits-enfants ont du mal à passer. "Evitons que papy et mamie aillent chercher leurs petits-enfants à l'école", a-t-il précisé. Pour les intéressés, il est tout simplement impensable de ne plus les voir. Pourtant, certains trouvent que cette solution est avantageuse, car elle permet de préserver la santé des plus âgés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.