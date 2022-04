Pas peu chère la taxe foncière à Marseille !

C'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires marseillais et surtout pour leur porte-feuille. La municipalité a en effet annoncé ce lundi, une augmentation de la taxe foncière de 14%. Sur le Vieux-Port ce mardi matin, c'est le coup de massue. Marseille a fait son choix, elle est déjà endettée. Cette année, il faut compenser avec l'augmentation de la facture d'énergie qui s'élève à douze millions d'euros par an. La revalorisation du salaire des fonctionnaires coûtera également 20 millions d'euros à la mairie. "On se trouve devant des difficultés financières à venir(...). Investir toujours pour cette ville, pour la changer, pour qu'il y ait de vrais services publics, parce que c'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis des Marseillais", dit Joël Canicave, adjoint au maire de Marseille et délégué aux finances. L'augmentation devrait coûter aux propriétaires, au minimum, dix euros par mois en plus. Cette hausse de la taxe foncière doit être votée ce vendredi au Conseil municipal. À Marseille, seul 43% des habitants sont propriétaires. TF1 | Reportage P. Lefrançois, E. Pepin