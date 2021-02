Pas plus de 5 000 festivaliers assis cet été : comment réagit-on à Carhaix ?

Le festival des "Vieilles Charrues" aura bien lieu ce 2021 en juillet. Par contre, oubliez l'image de la foule et des 270 000 festivaliers habituels. Cet été, le protocole sanitaire limite la jauge à 5 000 personnes par jour, en plein air et assis. Dans le bourg Carhaix (Finistère) ce vendredi matin, on rencontre des habitants heureux et d'autres qui ne comprennent pas le nouveau protocole. Pour les organisateurs des "Vieilles Charrues", le nouveau protocole n'est qu'une première étape. Ils espèrent qu'il évoluera dans les prochains mois. "Peut-être que dans les mois qui vont arriver, il y aura des bonnes nouvelles", espère Jean-Luc Martin, président du festival. Une édition différente qui n'aura sans doute pas le même impact économique dans la région. D'habitude, les festivaliers envahissent le centre-ville de Carhaix et font vivre le petit commerce. L'événement est incontournable pour toute la région. Il reste à savoir quels artistes seront présents pour faire rêver les festivaliers cet été.