Pas plus de 6 à table à Noël : une règle qui passe mal

A Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde), la règle des six personnes à table pour les fêtes crée la polémique. Pour certains, ce nombre est bien trop juste pour compter tous les membres d'une seule famille. Ils comprennent toutefois la mesure mais s'interrogent sur le membre à laisser de côté. Sur le marché de la ville, ce vendredi matin, cette nouvelle jauge annoncée par le gouvernement a bien du mal à être acceptée. Beaucoup jugent dommage de limiter le nombre des personnes à table durant les festivités. D'autant plus que cette année 2020, les réunions en famille étaient presque inexistantes. Pour certains habitants de Saint-Aubin-de-Médoc, les mesures gouvernementales commencent à être infantilisantes. En effet, l'Hexagone est sans doute le seul pays en Europe où il faut une dérogation pour acheter du pain au bout de la rue. Toutes ces restrictions peuvent également avoir des risques importants notamment le fait de décourager les Français. Par ailleurs, la jauge des six personnes reste une recommandation plutôt qu'une règle car il sera difficile pour l'Etat d'aller vérifier si elle est bien appliquée.