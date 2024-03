Pas si futile de parler de la pluie et du beau temps !

Bienvenue en Alsace ! Comment trouvez-vous le temps ce lundi matin ? "Triste", "maussade", "bizarre"... Voilà la version courte, car on peut dire que le sujet inspire. Il suffit d'une image, et les voilà partis : "Un jour, il fait beau, un jour, il fait mauvais" ; "Ils arrivent à en parler souvent de la météo, de la pluie et du beau temps, tous les jours", lancent des passants. C'est bien simple, au travail ou à l'heure de la pause, c'est le sujet de conversation préféré de huit Français sur dix. Plus que les vacances ou le football, certains trouvent même qu'on en parle un peu trop : "Quand on a rien à dire entre collègues, c'est normal, on parle de la météo". C'est ce qu'on appelle la petite conversation pour combler les blancs ou éviter les sujets qui fâchent. Mais pour Natacha qui vient de Bretagne, c'est un vrai sujet. En effet, chez elle, le planning dépend souvent de la météo. On en parle au quotidien, ou pour préparer le plus beau jour de sa vie. Cela fait 75 ans qu'on nous en parle dans nos journaux, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. TF1 | Reportage K. Yousfi, E. Vaudelet, E. Schings