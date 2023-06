Pas une goutte de pluie depuis 22 jours dans la moitié nord

Ce mardi matin, sur le marché de Cysoing (Nord), personne n'a oublié ses lunettes de soleil et les pulls sont rangés au fond des sacs. Il fait chaud, mais il n'a pas plu dans le Nord depuis 22 jours. "Le manque d'eau déjà à cette période, c'est vrai que c'est inquiétant", rapporte une habitante. Dans les champs, le sol craquelle. Il est recouvert d'une épaisse croûte de terre comme le montre l'agriculteur Bruno Cardot sur les réseaux sociaux. "Ça fait un paysage un petit peu désertique. Ça fait des crevasses, c'est assez logique avec la sécheresse rapide", confie-t-il. Il y a quelques jours, le champ de Jean-Louis Proust était dans le même état. Il a eu des difficultés à briser cette couche à la surface du sol. Selon lui, "cette année, le dessous est super gorgé d'eau et comme ça fait une croûte au-dessus, ça ne respire pas normalement". Les températures vont encore monter. Plus de 30 degrés sont attendus dans la région avant la fin de la semaine. TF1 | Reportage M. Debut, V. Lamhaut, C. Yzerman