Pass Culture : un dispositif testé depuis deux ans à Avignon

Ce vendredi matin, à l'université d'Avignon, c'est jour de partiel. Pour se détendre un peu, Romain, 18 ans, étudiant en géographie, a bénéficié d'un abonnement gratuit à des plateformes de musiques en ligne et de cinémas. Sur les 500 euros du pass Culture, il en a dépensé 150 euros pour l'instant. Tous les jeunes de 18 ans peuvent désormais bénéficier de cette offre, testée dans le Vaucluse pendant un an via une application. Place de spectacle, cinéma, visite de musée et même plus inattendu, des instruments de musique. Avec la fermeture des lieux culturels, les bénéficiaires du pass Culture se sont tournés massivement vers les livres. Cela équivaut à 60% de leur dépense. Josée Journal, une libraire indépendante, raconte qu'elle a accueilli de nombreux jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une librairie. Tous les jeunes de 18 ans peuvent dès aujourd'hui bénéficier du pass Culture, un crédit de 300 euros à dépenser dans l'année.