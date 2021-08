Pass sanitaire au restaurant : les nouvelles règles vues de Bordeaux

Premier jour sans masque pour Arnaud Van Pul, restaurateur bordelais. À partir de ce mardi, ses salariés tout comme ses clients ne sont plus obligés de le porter en salle ni en terrasse. "C'est une bonne nouvelle", déclare-t-il, soulagé. Par contre, cette liberté est sous condition. Les salariés et les consommateurs doivent présenter un pass sanitaire valide. Les serveurs aussi vont enfin pouvoir respirer et surtout mieux communiquer. Néanmoins du côté des employeurs, certains ne veulent pas encore lever cette obligation. Et c'est tout à fait leur droit. Selon Antoine Godard, il y a eu trop d'informations contradictoires alors il ne veut pas encore chambouler l'habitude de le mettre. En attendant ce matin en terrasse, on se réjouit de cette annonce : "on respire mieux, on se comprend facilement", "pour les femmes, au moins on peut se maquiller". Par contre, cette liberté pourrait être de courte durée. En effet, si le taux d'incidence franchit à nouveau la barre des 200 cas pour 100 000 habitants, alors chaque préfecture pourrait décider de restaurer la règle.