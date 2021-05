Pass sanitaire : comment va-t-il fonctionner après le 9 juin ?

C'est une nouvelle habitude qu'il faudra prendre à partir du 9 juin. À l'entrée des bars, restaurants et salles de sport, il y aura un code. Une fois scanné avec son téléphone via l'application TousAntiCovid, vous serez considéré comme présent dans les lieux pendant deux heures. Si un autre client présent en même temps que vous est positif dans les jours suivants, une alerte sera envoyée à votre téléphone pour vous inciter à vous isoler et vous faire tester. Cela peut remplacer le registre utilisé l'automne dernier. C'est toujours avec son téléphone en main qu'il sera possible de montrer que vous êtes négatifs, vaccinés ou immunisés. Le pass sanitaire sera nécessaire pour entrer dans des lieux pouvant accueillir plus de 1 000 personnes. Les salles de spectacle, les théâtres, les festivals, les parcs des expositions et les stades sont concernés. En revanche, il ne sera pas nécessaire pour les bibliothèques, les zoos, les musées ou les cinémas.