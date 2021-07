Pass sanitaire dans les transports : ces vacanciers pris au dépourvu

A la gare de La Rochelle, c'est le casse-tête pour les vacanciers. Comment s'organiser pour le mois d'août, quand le pass sanitaire sera obligatoire pour prendre le train, l'avion ou le bus ? Il y a ceux qui ont anticipé et ceux qui ne savent pas vraiment comment faire. Pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, il faudra donc un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Et ceci pour toute la famille, enfant compris à partir de douze ans. "On a déjà anticipé. On est tous pratiquement vaccinés sauf ma fille de quinze ans", lance un père de famille. Autre option pour les vacances déjà envisagée par certains : les voitures de location. Le problème, c'est que pour la période estivale, les réservations sont déjà presque complètes. "Aujourd'hui en août, le problème qu'on a ça va être la réservation de dernière minute. Les grosses difficultés à gérer c'est donc les approvisionnements du parc automobile à la dernière minute", explique un responsable. Les vacances d'été sont un peu chamboulées. Mais pas question pour les vacanciers que nous avons croisés d'y renoncer.