Pass sanitaire des 12-17 ans : les clubs de sports craignent de perdre des adhérents

Pour quelques heures encore, les adolescents de douze à 17 ans peuvent s'entraîner sans contrainte. Mais à partir de jeudi, ils doivent montrer leur pass sanitaire pour accéder aux terrains. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas être vaccinés. Ainsi, la seule solution pour faire du football, c'est de réaliser des tests antigéniques. Les parents opposés au vaccin font ce choix malgré les galères à les mettre en œuvre. Certains, de leur côté, temporisent en espérant un assouplissement des règles. Cette année, les fédérations sportives déplorent une baisse des licenciés de moins de 25% en moyenne. Le club AS Cagnes-le-Cros (Alpes-Maritimes) est presque stable, mais redoute les effets du pass sanitaire obligatoire à partir de jeudi pour les plus de douze ans et deux mois. "On va peut-être sacrifier une équipe", déplore Gérard, son secrétaire général. Dans le club de Menton, la situation est plus compliquée. Serge Lievore n'arrive même plus à composer une équipe dans la catégorie des moins de quatorze ans.