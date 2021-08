Pass sanitaire et centres commerciaux : des règles pas si simples

À Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), il n'y a pas eu de longues files d'attente à l'ouverture d'un grand centre commercial de la ville. Il y a celles et ceux qui avaient déjà leur pass sanitaire en mains à l'entrée, pas vraiment surpris de devoir le présenter. "Au moins, on a moins de risque" ; "Si on n'a pas tous envie de mourir, il faut se vacciner", lancent certains. La mise en place de ces contrôles, par contre, a donné lieu à quelques couacs. Un monsieur a, par exemple, été refusé à l'entrée, car il n'a pas eu de QR Code alors qu'il est bel et bien vacciné. Pour les personnes non vaccinées, le centre commercial a mis en place un espace de test gratuit à l'extérieur. L'application du contrôle du pass sanitaire, ce centre s'y prépare depuis des semaines. Des agents de sécurité supplémentaires ont été recrutés. Selon la directrice du centre, entre 25 et 40 agents assurent ce rôle, en plus des hôtesses. À l'intérieur, beaucoup redoutent une baisse de fréquentation. On saura dans les semaines à venir si les clients ont boudé ces centres commerciaux qui exigent le pass sanitaire.