Pass sanitaire : la SNCF s’organise pour les fêtes

Un billet, un masque, un pass, c'est ce qu'il vous faut désormais pour voyager. Pour les grands départs de Noël, le pass sanitaire sera obligatoire sur tous les trains grande ligne et les contrôles seront renforcés. Jusqu'ici, la SNCF contrôlait un train sur quatre. Désormais, ce sera un sur trois. Pour fluidifier l'accès au quai, des gilets bleus abordent les voyageurs dans la gare. Après avoir scanné le précieux document, ils vous offrent un bracelet bleu. Les voyageurs croisés ce vendredi matin semblaient apprécier ce système. "C'est pratique, ça permet un embarquement plus rapide", confiait l'un d'eux. Enfin, la SNCF expérimente depuis cet été un site dédié pour numériser votre pass sanitaire avant de partir. Le site s'appelle pretavoyager.sncf.com. Il était en panne ce matin, mais on nous a assuré qu'il serait opérationnel très vite. Il faut dire que 3,2 millions de billets sont déjà réservés pour les fêtes, deux fois plus que l'année dernière. Un record pour la SNCF. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Pocry