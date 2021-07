Pass sanitaire : le casse-tête dans les centres commerciaux

Le port du masque est obligatoire dans le centre commercial Le Polygone à Montpellier (Hérault). À partir du début août, il faudra peut-être montrer son pass sanitaire pour y entrer. Une mesure qui pourrait freiner certains clients. "Je n'ai pas envie de me faire vacciner pour faire les magasins", confie une dame. Les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés pourraient être concernés par cette mesure. Ce mardi matin, les commerçants ont peur de voir fuir leurs clients. "On sent déjà une baisse de la consommation. On sent vraiment que la clientèle fuit les centres commerciaux à tout prix", constate Nathalie Bratieres, responsable du magasin Calzedonia Le Polygone à Montpellier. Le centre commercial sert de passage pour relier deux quartiers. Même sans faire les magasins, il faudrait certainement être vacciné, guéri du Covid ou avoir un test PCR négatif pour traverser. Le pass sanitaire est également obligatoire pour tous ceux qui se garent au parking.