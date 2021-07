Pass sanitaire : les lieux de loisirs et de culture s’inquiètent

La mesure est diversement appréciée par les amoureux des salles obscures. "On n'a pas besoin de ça, surtout les petits cinémas" ; "C'est une mesure liberticide tout simplement. Je ne vois pas le rapport entre la vaccination et le cinéma", affirment certains. Même inquiétude chez les exploitants de cinéma. Ce mardi matin, aucun d'eux ne sait comment s'organiser. "Qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent et qui ne sont pas vaccinés ? Est-ce qu'on les renvoie chez eux ? Comment est-ce qu'on trie des spectateurs qui sont déjà peu nombreux en ce moment ?", fustige une professionnelle. L'incertitude est également partagée par certains clients de fêtes foraines. Ils ne comprennent pas cette obligation. "Je pense que c'est une bêtise dans le sens où on est tous responsable. On peut tous mettre un masque. Le vaccin doit être un choix personnel". Pour David Cohen, l'imposition du pass sanitaire risque de faire fuir les clients. Pour ne pas pénaliser son activité et le contrôler efficacement, il a prévu d'embaucher un salarié.