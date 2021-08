Pass sanitaire : les questions que vous vous posez

Au traditionnel triptyque plage, soleil et mer, il faut désormais ajouter le pass sanitaire, sans lequel certaines activités de vacances deviennent impossibles. Et au lendemain de sa mise en place, certains sont déjà incollables à Royan (Charente-Maritime). À croire que sur la plage, tout le monde a révisé. Par exemple, s'il faut aller dans un bureau de tabac, certains affirment qu'il n'est pas nécessaire de présenter le pass sanitaire. Ce qui est vrai, si celui-ci n'a pas une activité de restaurant. Sinon, il vous sera demandé pour acheter des cigarettes, à moins de prévoir une entrée séparée. Pour louer une maison en été, entre particuliers, il n'est pas obligatoire de présenter son QR code. Cela vaut pour les locataires d'une maison de vacances, tout comme les employés de maison. Même chose si on a prévu de rentrer en covoiturage. Mais faut-il présenter le pass dans tous les restaurants ? Il existe une exception à la règle, notamment pour les restaurants routiers, qui ne sont pas soumis à cette obligation.