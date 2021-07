Pass sanitaire : les règles au camping

Faute de vaccin à jour, le pass sanitaire sera nécessaire pour accéder à de nombreuses activités dès mercredi. Le projet est présenté ce lundi en Conseil des ministres. Son application n'est pas facile dans les campings, mais une solution simple a été trouvée. Avec un contrôle unique en début de vacances, le protocole plutôt souple arrange les vacanciers. Vaccination complète ou tests PCR négatifs de moins de 48 heures, les campeurs seront contrôlés une fois à leur arrivée. Un sésame ensuite pour accéder à toutes les activités au sein du camping, notamment les espaces de loisirs, les salles de sport, l'épicerie, les bars et restaurants. C'est un soulagement pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air. Ils craignaient de devoir gérer un casse-tête et de voir la saison plombée par trop de contrôles. Pour Loïc Peron, directeur d'Oyam à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), la mesure est juste, les risques en extérieur étant mesurés. Les contrôles à l'entrée des campings débuteront dès mercredi pour les infrastructures disposant de piscine ou salle de spectacle accueillant plus de 50 personnes. Pour les autres campings plus petits avec bars et restaurants, ils commenceront début août.