Pass sanitaire : les règles dans les cinémas, théâtres, piscines

En plus de votre place pour aller au théâtre ou dans d'autres lieux culturels, il vous faudra dès demain présenter votre pass sanitaire. Certains sont prêts. D'autres profitent du dernier jour sans cette obligation. Vous devrez également vous munir de votre carte d'identité. Il ne s'agira pas d'un contrôle mais d'un moyen pour les établissements de vérifier la concordance entre les papiers du public et le pass sanitaire. "On n'a pas le choix", confie Enver Recepovic, directeur de théâtre. Et si l'envie vous prend de faire un petit plongeon, même système. A l'entrée de ce parc aquatique, le personnel s'est équipé de tablettes pour scanner vos QR code. Mais il faudra patienter un peu plus que d'habitude pour entrer. Pour les personnes qui ont payé des abonnements, il faudra impérativement avoir reçu les deux doses ou présenter un test négatif. Si vous n'avez aucun des deux, votre abonnement ne vous servira plus à rien. La bonne nouvelle par contre est que la présentation du pass sanitaire vous dispensera du port du masque en intérieur si la situation épidémique le permet. Un allègement qui ne concernera tout de même pas le personnel.