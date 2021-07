Pass sanitaire : les règles pour les lieux de culture et de loisirs

Si vous voulez aller au cinéma ou au musée, vous devez présenter un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 48 heures. C'est désormais la nouvelle règle à suivre. Il va donc falloir s'y habituer. Devant l'aquarium de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), la mesure est plutôt bien accueillie : "c'est rassurant de savoir que les gens autour de nous sont aussi vaccinés" ; "on ne peut rien faire sans, autant l'avoir". Pour vérifier les documents, deux salariés ont été recrutés. Les entrées restent fluides pour le moment. Néanmoins, les responsables anticipent une perte de clientèle d'au moins 40%. Une fois à l'intérieur, il ne reste qu'à profiter du spectacle. Malgré le pass sanitaire, le directeur a décidé de garder le port du masque. Dans une salle de cinéma à Anglet, le port du masque a également été gardé. Ici aussi, les certificats de vaccination et les tests négatifs font office de pass sanitaire. Les salariés du cinéma espèrent désormais réussir à gérer l'attente à l'entrée lors des séances les plus prisées par les spectateurs.