Pass sanitaire : les restaurateurs craignent de devoir faire la police

Contrôler le pass sanitaire des clients pour chaque café servi est une mission presque impossible pour Fabienne Martin, une commerçante. Ce mardi matin sur le bassin d'Arcachon, les restaurateurs ne sont pas convaincus par les nouvelles règles imposées par l'Etat à compter du mois d'août. "On a du mal à gérer les distanciations et les gestes barrières pour les clients", confie Carlos Aparicio, un serveur. Les professionnels craignent de perdre des clients. Pour eux, cette saison est déjà suffisamment difficile à gérer. "C'est toute une organisation. Il faudrait presque une personne exprès pour contrôler, mais ce n'est pas possible", explique Amandine Marcelopes, une restauratrice. C'est également un casse-tête du côté des salariés. Certains serveurs, comme les saisonniers, ne voulaient pas se faire vacciner. Le discours d'Emmanuel Macron du lundi soir a changé la donne. Vincent Gerbaud est un gérant de restaurants. Il possède quatorze établissements et embauche 700 personnes pour l'été. Si certains salariés refusent le pass sanitaire, il n'imagine pas les licencier.